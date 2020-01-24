Міноборони призупинило прийом БТР-4Е після виявлення браку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Міноборони України тимчасово призупинило приймання бронетранспортерів БТР-4Е після того, як робоча група перевірила наявність пошкоджень зміцнюючої наплавки на зварних з’єднаннях бортів БТР-4Е і, за попередніми даними, було підтверджено такі дефекти на кількох бронетранспортерах. Про це УНН повідомили у пресслужбі Міноборони.
"На початку січня 2020 року, під час виконання заходів вхідного контролю фахівцями 85 військового представництва Міністерства оборони України на корпусах бронетранспортерів БТР-4Е виробництва товариства з обмеженою відповідальністю “Лозівський ковальсько-механічний завод” були виявлені пошкодження “зміцнюючої наплавки” на зварних з’єднаннях бортів", - вказали в оборонному відомстві.
З метою з’ясування усіх причин та обставин, що призвели до цієї ситуації, як зазначається, фахівцями Міноборони, спільно з ДК “Укроборонпром”, було створено спільну робочу групу.
"Уже сьогодні, 24 січня, робоча група перевірила наявність пошкоджень зміцнюючої наплавки на зварних з’єднаннях бортів бронетранспортерів БТР-4Е в місцях постійної дислокації. За попередніми даними, пошкодження наплавки підтверджені на кількох бронетранспортерах", - йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, наразі члени робочої групи, спільно з представниками підприємств, визначають обставини і причини виникнення згаданих дефектів. "Одночасно проводиться розробка організаційно-технічних заходів стосовно недопущення виникнення дефектів у подальшому виробництві", - додали у відомстві.
"З метою недопущення постачання до ЗС України неякісної продукції та до часу з’ясування всіх обставин, Міноборони тимчасово призупинило приймання бронетранспортерів БТР-4Е", - зазначили у Міноборони.
"Окрім того оборонне відомство з’ясовує можливі факти неналежного виконання посадових обов’язків службовими особами, які відповідають за цей процес. У разі встановлення винних у цій ситуації, керівництвом Міноборони буде вжито заходів щодо притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства України", - підсумували у міністерстві.
Нагадаємо, посадовця одного із підприємств "Укроборонпрому" затримали на хабарі у 2 тис. доларів.