Минобороны приостановило прием БТР-4Е после обнаружения брака

КИЕВ. 24 января. УНН. Минобороны Украины временно приостановило прием бронетранспортеров БТР-4Е после того, как рабочая группа проверила наличие повреждений упрочняющей наплавки на сварных соединениях бортов БТР-4Е и, по предварительным данным, было подтверждено такие дефекты на нескольких бронетранспортерах. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минобороны.