Минобороны приостановило прием БТР-4Е после обнаружения брака
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Минобороны Украины временно приостановило прием бронетранспортеров БТР-4Е после того, как рабочая группа проверила наличие повреждений упрочняющей наплавки на сварных соединениях бортов БТР-4Е и, по предварительным данным, было подтверждено такие дефекты на нескольких бронетранспортерах. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минобороны.
"В начале января 2020 года, во время выполнения мероприятий входного контроля специалистами 85 военного представительства Министерства обороны Украины на корпусах бронетранспортеров БТР-4Е производства общества с ограниченной ответственностью "Лозовской кузнечно-механический завод" были обнаружены повреждения "упрочняющей наплавки" на сварных соединениях бортов", - указали в оборонном ведомстве.
С целью выяснения всех причин и обстоятельств, приведших к этой ситуации, как отмечается, специалистами Минобороны совместно с ГК "Укроборонпром" была создана совместная рабочая группа.
"Уже сегодня, 24 января, рабочая группа проверила наличие повреждений упрочняющей наплавки на сварных соединениях бортов бронетранспортеров БТР-4Е в местах постоянной дислокации. По предварительным данным, повреждения наплавки подтверждены на нескольких бронетранспортерах", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, в настоящее время члены рабочей группы, совместно с представителями предприятий, определяют обстоятельства и причины возникновения упомянутых дефектов. "Одновременно проводится разработка организационно-технических мероприятий по недопущению возникновения дефектов в дальнейшем производстве", - добавили в ведомстве.
"С целью недопущения поставки в ВС Украины некачественной продукции и до времени выяснения всех обстоятельств, Минобороны временно приостановило прием бронетранспортеров БТР-4Е", - отметили в Минобороны.
"Кроме того оборонное ведомство выясняет возможные факты ненадлежащего исполнения должностных обязанностей должностными лицами, которые отвечают за этот процесс. В случае установления виновных в этой ситуации, руководством Минобороны будут приняты меры по привлечению их к ответственности согласно действующему законодательству Украины", - подытожили в министерстве.
Напомним, должностное лицо одного из предприятий "Укроборонпрома" задержали на взятке в 2 тыс. долларов.