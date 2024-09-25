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Мін'юст США подав антимонопольний позов проти Visa

Мін'юст США подав антимонопольний позов проти Visa

Київ • УНН

 • 11497 перегляди

Міністерство юстиції США подало позов проти Visa за незаконну монополізацію ринку дебетових карток. Компанію звинувачують у придушенні конкуренції та стягненні надмірних зборів, що коштує споживачам і бізнесу мільярди доларів.

У США подали до суду проти компанії Visa, через нібито незаконну монополізацію ринку дебетових карток, що обходиться споживачам і бізнесу в мільярди доларів. Про це заявило Міністерство юстиції США, яке і подало суду, передає УНН.

Деталі

У відомстві стверджують, що протягом понад десять років Visa зловживала своїм панівним становищем на ринку, щоб придушити конкуренцію. У скарзі йдеться, що Visa карає роздрібних продавців і банки, які використовують альтернативні технології для обробки дебетових транзакцій.

Сама компанія отримує комісію з кожної транзакції, яка проходить через її мережу.

Згідно зі скаргою Міністерства юстиції, 60% дебетових транзакцій у Сполучених Штатах здійснюються через мережу Visa, що дозволяє їй стягувати понад 7 мільярдів доларів на рік зборів.

Ми стверджуємо, що Visa незаконно змогла стягувати збори, які значно перевищують ті, які вона могла б стягувати на конкурентному ринку. Торговельні організації та банки перекладають ці витрати на споживачів або за рахунок підвищення цін, або за рахунок зниження якості чи сервісу. Як наслідок, незаконні дії Visa впливають не лише на ціну одного товару, а й на ціну майже всього

- заявив генеральний прокурор США Меррік Гарланд.

У Мін'юсті США заявили, що Visa користується величезним обсягом транзакцій через свою мережу і вимагає від банків і роздрібних торговців, а також фінансових установ, які випускають дебетові картки, проводити певну кількість транзакцій через Visa.

Це ускладнює для продавців використання альтернатив, включаючи дешевші або менші платіжні процесори, оскільки вони підлягають "штрафам за нелояльність" від Visa, як їх описали в Міністерстві юстиції.

Нагадаємо

Міністерство юстиції США та 16 прокурорів штатів подали антимонопольний позов проти Apple, звинувативши виробника iPhone у незаконній монополізації ринку смартфонів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Новини Світу
ministerstvo-yustytsii-sshaМіністерство юстиції США
spolucheni-shtatyСполучені Штати
apple-incApple Inc.

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