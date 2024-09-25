Минюст США подал антимонопольный иск против Visa

ukenru
Эксклюзив
Власть Броваров никогда не стояла в стороне от проблем переселенцев - руководитель модульного городка для ВПЛ
  •  27755 просмотра

Власть Броваров никогда не стояла в стороне от проблем переселенцев - руководитель модульного городка для ВПЛ

Эксклюзив
Политические кандалы НАБУ: почему детективы расследуют дела десятилетиями, а ВАКС выносит оправдательные приговоры
  •  46558 просмотра

Политические кандалы НАБУ: почему детективы расследуют дела десятилетиями, а ВАКС выносит оправдательные приговоры

Эксклюзив
Обработка визуальной информации, математические расчеты - в КНИИСЭ рассказали о применении искусственного интеллекта в экспертной деятельности
  •  53637 просмотра

Обработка визуальной информации, математические расчеты - в КНИИСЭ рассказали о применении искусственного интеллекта в экспертной деятельности

Эксклюзив
Видим динамику предоставления качественных услуг, развития сельских территорий - эксперт о населенных пунктах, которые присоединились к городским громадам
  •  54842 просмотра

Видим динамику предоставления качественных услуг, развития сельских территорий - эксперт о населенных пунктах, которые присоединились к городским громадам

Эксклюзив
Ожидаются сложные времена. Эксперт рассказала, что будет с рынком недвижимости до конца года
  •  54523 просмотра

Ожидаются сложные времена. Эксперт рассказала, что будет с рынком недвижимости до конца года

Турция готова быть посредником между Украиной и россией для достижения мира - Эрдоган
  •  45048 просмотра

Турция готова быть посредником между Украиной и россией для достижения мира - Эрдоган

Эксклюзив
Руководство АРМА сознательно блокирует работу общественного совета, потому что есть что скрывать - юрист
  •  58929 просмотра

Руководство АРМА сознательно блокирует работу общественного совета, потому что есть что скрывать - юрист

Эксклюзив
Чиновникам, которые врут в декларациях, не место на госслужбе, поэтому и.о. замглавы ГНС должен быть уволен - эксперт
  •  69393 просмотра

Чиновникам, которые врут в декларациях, не место на госслужбе, поэтому и.о. замглавы ГНС должен быть уволен - эксперт

ООН: 15 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи
  •  68171 просмотра

ООН: 15 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи

Эксклюзив
Используют компоненты произведенные в Германии - в КНИИСЭ депутатам Бундестага показали оружие, которым враг атакует Украину
  •  106353 просмотра

Используют компоненты произведенные в Германии - в КНИИСЭ депутатам Бундестага показали оружие, которым враг атакует Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Аризоне обстреляли офис Демократической партии США

В Аризоне обстреляли офис Демократической партии США

  •  58877 просмотра
Зеленский и премьер-министр Канады Трюдо обсудили противодействие российской дезинформации

Зеленский и премьер-министр Канады Трюдо обсудили противодействие российской дезинформации

  •  101322 просмотра
В Черном море находится один вражеский российский корабль, носители крылатых ракет «Калибр» отсутствуют

В Черном море находится один вражеский российский корабль, носители крылатых ракет «Калибр» отсутствуют

  •  51099 просмотра
Силы ПВО ночью сбили 28 "шахедов" и четыре ракеты

Силы ПВО ночью сбили 28 "шахедов" и четыре ракеты

  •  14555 просмотра
Потребление электричества растет, сегодня без графиков, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 6 областях - энергетики

Потребление электричества растет, сегодня без графиков, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 6 областях - энергетики

  •  37052 просмотра
публикации
ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

  •  117348 просмотра
Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

  •  118473 просмотра
Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

24 сентября 2024, 10:28  •  138383 просмотра
Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

24 сентября 2024, 07:34  •  130186 просмотра
Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК

Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК
Эксклюзив

24 сентября 2024, 06:53  •  139776 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

  •  95581 просмотра
23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября 2024, 03:03  •  109925 просмотра
Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

23 сентября 2024, 02:56  •  107920 просмотра
Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

22 сентября 2024, 23:31  •  102559 просмотра
Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

22 сентября 2024, 17:26  •  101983 просмотра
Актуальное
Минюст США подал антимонопольный иск против Visa

Минюст США подал антимонопольный иск против Visa

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 12:20  •  3330 просмотра

Read in English

Министерство юстиции США подало иск против Visa за незаконную монополизацию рынка дебетовых карт. Компанию обвиняют в подавлении конкуренции и взимании чрезмерных сборов, что стоит потребителям и бизнесу миллиарды долларов.

В США подали в суд против компании Visa, из-за якобы незаконной монополизации рынка дебетовых карт, что обходится потребителям и бизнесу в миллиарды долларов. Об этом заявило Министерство юстиции США, которое и подало суда, передает УНН.

Детали

В ведомстве утверждают, что в течение более десяти лет Visa злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке, чтобы подавить конкуренцию. В жалобе говорится, что Visa наказывает розничных продавцов и банки, которые используют альтернативные технологии для обработки дебетовых транзакций.

Сама компания получает комиссию с каждой транзакции, которая проходит через ее сеть.

Согласно жалобе Министерства юстиции, 60% дебетовых транзакций в Соединенных Штатах осуществляются через сеть Visa, что позволяет ей взимать более 7 миллиардов долларов в год сборов.

Мы утверждаем, что Visa незаконно смогла взимать сборы, значительно превышающие те, которые она могла бы взимать на конкурентном рынке. Торговые организации и банки перекладывают эти расходы на потребителей либо за счет повышения цен, либо за счет снижения качества или сервиса. Как следствие, незаконные действия Visa влияют не только на цену одного товара, но и на цену почти всего

- заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

В Минюсте США заявили, что Visa пользуется огромным объемом транзакций через свою сеть и требует от банков и розничных торговцев, а также финансовых учреждений, которые выпускают дебетовые карты, проводить определенное количество транзакций через Visa.

Это затрудняет для продавцов использование альтернатив, включая более дешевые или меньшие платежные процессоры, поскольку они подлежат «штрафам за нелояльность» от Visa, как их описали в Министерстве юстиции.

Напомним,

Министерство юстиции США и 16 прокуроров штатов подали антимонопольный иск против Apple, обвинив производителя iPhone в незаконной монополизации рынка смартфонов.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Новости Мира
ministerstvo-yustitsii-soedinennikh-shtatov-amerikiМинистерство юстиции Соединенных Штатов Америки
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
apple-incApple Inc.