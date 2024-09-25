Минюст США подал антимонопольный иск против Visa

В США подали в суд против компании Visa, из-за якобы незаконной монополизации рынка дебетовых карт, что обходится потребителям и бизнесу в миллиарды долларов. Об этом заявило Министерство юстиции США, которое и подало суда, передает УНН.

Детали

В ведомстве утверждают, что в течение более десяти лет Visa злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке, чтобы подавить конкуренцию. В жалобе говорится, что Visa наказывает розничных продавцов и банки, которые используют альтернативные технологии для обработки дебетовых транзакций.

Сама компания получает комиссию с каждой транзакции, которая проходит через ее сеть.

Согласно жалобе Министерства юстиции, 60% дебетовых транзакций в Соединенных Штатах осуществляются через сеть Visa, что позволяет ей взимать более 7 миллиардов долларов в год сборов.

Мы утверждаем, что Visa незаконно смогла взимать сборы, значительно превышающие те, которые она могла бы взимать на конкурентном рынке. Торговые организации и банки перекладывают эти расходы на потребителей либо за счет повышения цен, либо за счет снижения качества или сервиса. Как следствие, незаконные действия Visa влияют не только на цену одного товара, но и на цену почти всего