Міністри-зайці: Президент пожурив урядовців за їзду без квитків

"Тому що ми вже їхали не як президент і прем'єр-міністр, а як звичайні пасажири. Взяли квитки спокійно. Хочу поскаржитися, що міністр інфраструктури (Володимир Омелян - ред.), голова залізниці (Євген Кравцов - ред.) і віце-прем'єр (Володимир Кістіон - ред.) їхали зайцями. А ми єдині, хто чітко дотримувалися закону", - сказав глава держави.



Як повідомляв УНН, перший рейс залізничного сполучення за маршрутом "Залізничний вокзал "Київ" - аеропорт "Бориспіль" запустили у п'ятницю зі столиці.



Нагадаємо, раніше було оприлюднено розклад Kyiv Boryspil Express.

