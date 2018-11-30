Міністри-зайці: Президент пожурив урядовців за їзду без квитків

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко звинуватив Міністра інфраструктури Володимира Омеляна, голову залізниці Євгенія Кравцова та віце-прем’єра Володимира Кінсінгтона у тому, що вони на першому рейсі Kyiv Boryspil Express проїхалися "зайцями", передає УНН.

"Тому що ми вже їхали не як президент і прем'єр-міністр, а як звичайні пасажири. Взяли квитки спокійно. Хочу поскаржитися, що міністр інфраструктури (Володимир Омелян - ред.), голова залізниці (Євген Кравцов - ред.) і віце-прем'єр (Володимир Кістіон - ред.) їхали зайцями. А ми єдині, хто чітко дотримувалися закону", - сказав глава держави.

Як повідомляв УНН, перший рейс залізничного сполучення за маршрутом "Залізничний вокзал "Київ" - аеропорт "Бориспіль" запустили у п'ятницю зі столиці.

Нагадаємо, раніше було оприлюднено розклад Kyiv Boryspil Express.

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