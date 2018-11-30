Министры-зайцы: Президент пожурил чиновников за езду без билетов

"Потому что мы уже ехали не как президент и премьер-министр, а как обычные пассажиры. Взяли билеты спокойно. Хочу пожаловаться, что министр инфраструктуры (Владимир Омелян - ред.), глава железной дороги (Евгений Кравцов - ред.) и вице-премьер (Владимир Кистион - ред.) ехали зайцами. А мы единственные, кто четко придерживались закона", - сказал глава государства.



Как сообщал УНН, первый рейс железнодорожного сообщения по маршруту "Железнодорожный вокзал "Киев" - аэропорт "Борисполь" запустили в пятницу из столицы.



Напомним, ранее было обнародовано расписание Kyiv Boryspil Express.

