Министры-зайцы: Президент пожурил чиновников за езду без билетов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко обвинил Министра инфраструктуры Владимира Омеляна, главу железной дороги Евгения Кравцова и вице-премьера Владимира Кинсингтона в том, что они на первом рейсе Kyiv Boryspil Express проехались "зайцами", передает УНН.
"Потому что мы уже ехали не как президент и премьер-министр, а как обычные пассажиры. Взяли билеты спокойно. Хочу пожаловаться, что министр инфраструктуры (Владимир Омелян - ред.), глава железной дороги (Евгений Кравцов - ред.) и вице-премьер (Владимир Кистион - ред.) ехали зайцами. А мы единственные, кто четко придерживались закона", - сказал глава государства.
Как сообщал УНН, первый рейс железнодорожного сообщения по маршруту "Железнодорожный вокзал "Киев" - аэропорт "Борисполь" запустили в пятницу из столицы.
Напомним, ранее было обнародовано расписание Kyiv Boryspil Express.