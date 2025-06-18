Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем госпіталізована через алергічну реакцію
Київ • УНН
Крісті Ноем, міністра внутрішньої безпеки США, госпіталізували через алергічну реакцію. Наразі вона при свідомості та одужує, громадські діячі закликають до молитов.
17 червня міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем була терміново госпіталізована після алергічної реакції. Наразі вона при свідомості та вже іде на поправку. Публічні особи закликали до молитов за її одужання, пише УНН із посиланням на FoxNews.
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За словами речника DHS, "міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем була доставлена до лікарні у вівторок після алергічної реакції".
Також повідомляють, що "Ноем при свідомості та одужує".
Мою дорогу подругу, нашу безстрашну Міністра внутрішньої безпеки, щойно доставили до лікарні. Моє серце з нею в цей складний час, але я знаю, що її сила та рішучість сяють. Будь ласка, приєднуйтесь до мене у ваших молитвах за Крісті за швидке та повне одужання
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