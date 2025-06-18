Министр внутренней безопасности США Кристи Ноем госпитализирована из-за аллергической реакции

17 июня министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм была срочно госпитализирована после аллергической реакции. Сейчас она в сознании и уже идет на поправку. Публичные лица призвали к молитвам за ее выздоровление, пишет УНН со ссылкой на FoxNews.

По словам представителя DHS, "министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм была доставлена в больницу во вторник после аллергической реакции".

Также сообщают, что "Ноэм в сознании и выздоравливает".

Мою дорогую подругу, нашего бесстрашного Министра внутренней безопасности, только что доставили в больницу. Мое сердце с ней в это сложное время, но я знаю, что ее сила и решительность сияют. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в ваших молитвах за Кристи за быстрое и полное выздоровление