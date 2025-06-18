Министр внутренней безопасности США Кристи Ноем госпитализирована из-за аллергической реакции
Киев • УНН
Кристи Ноем, министра внутренней безопасности США, госпитализировали из-за аллергической реакции. Сейчас она в сознании и выздоравливает, общественные деятели призывают к молитвам.
17 июня министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм была срочно госпитализирована после аллергической реакции. Сейчас она в сознании и уже идет на поправку. Публичные лица призвали к молитвам за ее выздоровление, пишет УНН со ссылкой на FoxNews.
Детали
По словам представителя DHS, "министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм была доставлена в больницу во вторник после аллергической реакции".
Также сообщают, что "Ноэм в сознании и выздоравливает".
Мою дорогую подругу, нашего бесстрашного Министра внутренней безопасности, только что доставили в больницу. Мое сердце с ней в это сложное время, но я знаю, что ее сила и решительность сияют. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в ваших молитвах за Кристи за быстрое и полное выздоровление
Она неустанно возглавляет инициативу по поддержке правопорядка и использованию ICE для защиты нашей страны от преступников. Давайте будем стойкими за нее, так же как она стойко стояла за Америку
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