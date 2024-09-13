Міністр оборони України зустрівся з данською делегацією
Київ • УНН
Рустем Умєров провів зустріч з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном. Обговорено співпрацю в оборонній сфері, підтримку України та потреби ЗСУ, зокрема щодо протидії російській авіації.
Провів важливу зустріч з делегацією на чолі з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном. Про це повідомляє Міністр оборони Рустем Умєров, передає УНН.
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Сьогодні міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з делегацією, яку очолив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен. Під час зустрічі сторони обговорили ключові питання співпраці в оборонній сфері та подальшу підтримку України у боротьбі з російською агресією.
Умєров висловив глибоку подяку уряду та народу Данії за непохитну віру в перемогу України, а також за вагомий внесок у розбудову оборонних спроможностей країни.
Данія стала першою державою, яка почала інвестувати в українську оборонну промисловість, і ми називаємо це "Данською моделлю". Завдяки цій моделі, Данія профінансувала виробництво української техніки на понад 50 мільйонів євро
Сторони також обговорили ситуацію на полі бою, включаючи плани ворога та актуальні потреби Збройних Сил України. Умєров наголосив на загрозі з боку російської авіації, яка щоденно здійснює близько 200 вильотів і запускає до 150 бомб. Для протидії цій повітряній перевазі, Україні необхідно посилювати систему ППО та отримати перевагу в небі. Він підкреслив роль Данії у цій боротьбі, зокрема, через навчання українських пілотів та надання винищувачів F-16, які вже продемонстрували свою ефективність на полі бою.
Вдячний Данії за рішучу підтримку та впевнений, що наша співпраця допоможе забезпечити вільне майбутнє для України та Європи
Зеленський обговорив з міністром оборони Данії F-16 та спільне виробництво зброї13.09.24, 20:34 • 21229 переглядiв