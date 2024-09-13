Міністр оборони України зустрівся з данською делегацією

Провів важливу зустріч з делегацією на чолі з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном. Про це повідомляє Міністр оборони Рустем Умєров, передає УНН.

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Сьогодні міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з делегацією, яку очолив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен. Під час зустрічі сторони обговорили ключові питання співпраці в оборонній сфері та подальшу підтримку України у боротьбі з російською агресією.

Умєров висловив глибоку подяку уряду та народу Данії за непохитну віру в перемогу України, а також за вагомий внесок у розбудову оборонних спроможностей країни.

Данія стала першою державою, яка почала інвестувати в українську оборонну промисловість, і ми називаємо це "Данською моделлю". Завдяки цій моделі, Данія профінансувала виробництво української техніки на понад 50 мільйонів євро - зазначив Рустем Умєров.

Сторони також обговорили ситуацію на полі бою, включаючи плани ворога та актуальні потреби Збройних Сил України. Умєров наголосив на загрозі з боку російської авіації, яка щоденно здійснює близько 200 вильотів і запускає до 150 бомб. Для протидії цій повітряній перевазі, Україні необхідно посилювати систему ППО та отримати перевагу в небі. Він підкреслив роль Данії у цій боротьбі, зокрема, через навчання українських пілотів та надання винищувачів F-16, які вже продемонстрували свою ефективність на полі бою.

Вдячний Данії за рішучу підтримку та впевнений, що наша співпраця допоможе забезпечити вільне майбутнє для України та Європи - додав Рустем Умєров.

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