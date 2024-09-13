Министр обороны Украины встретился с датской делегацией

Провел важную встречу с делегацией во главе с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном. Об этом сообщает Министр обороны Рустем Умеров, передает УНН.

Детали

Сегодня министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с делегацией, которую возглавил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. Во время встречи стороны обсудили ключевые вопросы сотрудничества в оборонной сфере и дальнейшую поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

Умеров выразил глубокую благодарность правительству и народу Дании за непоколебимую веру в победу Украины, а также за весомый вклад в развитие оборонных возможностей страны.

Дания стала первым государством, которое начало инвестировать в украинскую оборонную промышленность, и мы называем это «Датской моделью». Благодаря этой модели, Дания профинансировала производство украинской техники на более чем 50 миллионов евро - отметил Рустем Умеров.

Стороны также обсудили ситуацию на поле боя, включая планы врага и актуальные потребности Вооруженных Сил Украины. Умеров отметил угрозу со стороны российской авиации, которая ежедневно осуществляет около 200 вылетов и запускает до 150 бомб. Для противодействия этому воздушному превосходству, Украине необходимо усиливать систему ПВО и получить преимущество в небе. Он подчеркнул роль Дании в этой борьбе, в частности, через обучение украинских пилотов и предоставление истребителей F-16, которые уже продемонстрировали свою эффективность на поле боя.

Благодарен Дании за решительную поддержку и уверен, что наше сотрудничество поможет обеспечить свободное будущее для Украины и Европы - добавил Рустем Умеров.

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