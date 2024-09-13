Министр обороны Украины встретился с датской делегацией
Киев • УНН
Рустем Умеров провел встречу с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном. Обсуждалось сотрудничество в оборонной сфере, поддержка Украины и потребности ВСУ, в частности по противодействию российской авиации.
Провел важную встречу с делегацией во главе с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном. Об этом сообщает Министр обороны Рустем Умеров, передает УНН.
Детали
Сегодня министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с делегацией, которую возглавил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. Во время встречи стороны обсудили ключевые вопросы сотрудничества в оборонной сфере и дальнейшую поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.
Умеров выразил глубокую благодарность правительству и народу Дании за непоколебимую веру в победу Украины, а также за весомый вклад в развитие оборонных возможностей страны.
Дания стала первым государством, которое начало инвестировать в украинскую оборонную промышленность, и мы называем это «Датской моделью». Благодаря этой модели, Дания профинансировала производство украинской техники на более чем 50 миллионов евро
Стороны также обсудили ситуацию на поле боя, включая планы врага и актуальные потребности Вооруженных Сил Украины. Умеров отметил угрозу со стороны российской авиации, которая ежедневно осуществляет около 200 вылетов и запускает до 150 бомб. Для противодействия этому воздушному превосходству, Украине необходимо усиливать систему ПВО и получить преимущество в небе. Он подчеркнул роль Дании в этой борьбе, в частности, через обучение украинских пилотов и предоставление истребителей F-16, которые уже продемонстрировали свою эффективность на поле боя.
Благодарен Дании за решительную поддержку и уверен, что наше сотрудничество поможет обеспечить свободное будущее для Украины и Европы
Зеленський обговорив з міністром оборони Данії F-16 та спільне виробництво зброї13 сентября 2024, 17:34 • 15243 просмотра