Зеленский обсудил с министром обороны Дании F-16 и совместное производство оружия

В пятницу, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился с министром обороны Дании. Они обсудили военное сотрудничество, в частности вопрос об истребителях F-16. Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении, передает УНН.

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Сегодня же встретился с министром обороны Дании. Очень содержательная встреча. Дания является первой страной с которой мы начали совместное производство оружия. И уже это оружие помогает на фронте. Вместе делаем (САУ - ред.) «Богданы». Конечно, говорили и о других аспектах нашего взаимодействия, в частности F-16. Дания действительно один из лидеров в поддержке нашей оборонки - рассказал президент Украины.

Напомним,

Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со Спикером Фолькетинга Сореном Геле и вице-спикерами парламента Дании. Глава государства выразил благодарность датским лидерам за их постоянную поддержку Украины с начала полномасштабной войны, отметив их помощь не только в военной, но и в финансовой и гуманитарной сферах.