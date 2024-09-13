Зеленський обговорив з міністром оборони Данії F-16 та спільне виробництво зброї

У п'ятницю, 13 вересня, президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з міністром оборони Данії. Вони обговорили військову співпрацю, зокрема питання щодо винищувачів F-16. Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

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Сьогодні ж зустрівся з міністром оборони Данії. Дуже змістовна зустріч. Данія є першою країною з якою ми почали спільне виробництво зброї. І вже ця зброя допомагає на фронті. Разом робимо (САУ - ред.) "Богдани". Звичайно, говорили і про інші аспекти нашої взаємодії, зокрема F-16. Данія дійсно один з лідерів у підтримці нашої оборонки