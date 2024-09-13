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Зеленський обговорив з міністром оборони Данії F-16 та спільне виробництво зброї

Зеленський обговорив з міністром оборони Данії F-16 та спільне виробництво зброї

Київ • УНН

 • 21229 перегляди

Президент України зустрівся з міністром оборони Данії у Києві. Вони обговорили військову співпрацю, зокрема питання щодо F-16 та спільне виробництво САУ "Богдана".

У п'ятницю, 13 вересня, президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з міністром оборони Данії. Вони обговорили військову співпрацю, зокрема питання щодо винищувачів F-16. Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Деталі

Сьогодні ж зустрівся з міністром оборони Данії. Дуже змістовна зустріч. Данія є першою країною з якою ми почали спільне виробництво зброї. І вже ця зброя допомагає на фронті. Разом робимо (САУ - ред.) "Богдани". Звичайно, говорили і про інші аспекти нашої взаємодії, зокрема F-16. Данія дійсно один з лідерів у підтримці нашої оборонки 

- розповів президент України. 

Нагадаємо

Напередодні президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі Спікером Фолькетингу Сореном Геле та віцеспікерами парламенту Данії. Глава держави висловив подяку данським лідерам за їхню постійну підтримку України з початку повномасштабної війни, відзначивши їхню допомогу не лише у військовій, але й у фінансовій та гуманітарній сферах.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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