Міністр оборони Рустем Умєров з нагоди Дня захисників та захисниць: “Дякуємо, тим хто щодня ризикує своїм життям”

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"Своє привітання до Дня захисників та захисниць хочу розпочати зі слів вдячності.

Сьогодні ми дякуємо кожному воїну, кожному підрозділу, кожній бойовій бригаді. Ми дякуємо, тим хто щодня ризикує своїм життям. Тим, хто лишив бізнес, кар’єру друзів. Тим , хто відклав на потім свої мрії. Тим хто віддав своє здоров’я",- сказав Рустем Умєров.

Нагадаємо

З Днем захисників та захисниць українців привітали Президент України Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.