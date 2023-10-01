Міністр оборони Рустем Умєров з нагоди Дня захисників та захисниць: “Дякуємо, тим хто щодня ризикує своїм життям”
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Міністр оборони України Рустем Умєров теж привітав українців з Днем захисників та захисницьУкраїни, пише УНН.
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"Своє привітання до Дня захисників та захисниць хочу розпочати зі слів вдячності.
Сьогодні ми дякуємо кожному воїну, кожному підрозділу, кожній бойовій бригаді. Ми дякуємо, тим хто щодня ризикує своїм життям. Тим, хто лишив бізнес, кар’єру друзів. Тим , хто відклав на потім свої мрії. Тим хто віддав своє здоров’я",- сказав Рустем Умєров.
Нагадаємо
З Днем захисників та захисниць українців привітали Президент України Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.