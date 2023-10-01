Министр обороны Рустем Умеров по случаю Дня защитников и защитниц: "Спасибо, тем кто ежедневно рискует своей жизнью"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Министр обороны Украины Рустем Умеров тоже поздравил украинцев с Днем защитников и защитниц Украины, пишет УНН.
Цитата
"Свое поздравление к Дню защитников и защитниц хочу начать с слов благодарности.
Сегодня мы благодарим каждого воина, каждое подразделение, каждую боевую бригаду. Мы благодарим тех, кто ежедневно рискует своей жизнью. Тем, кто оставил бизнес, карьеру’друзей. Тем, кто отложил на потом свои мечты. Тем кто отдал свое здоровье’я",- сказал Рустем Умеров.
Напомним
С Днем защитников и защитниц украинцев поздравили Президент Украины Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.