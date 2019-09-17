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Міністр оборони розповів про долю підприємств, які належать відомству

Міністр оборони розповів про долю підприємств, які належать відомству

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Міністерство оборони України розпочало аудит активів, якими володіє, аби згодом частину передати державі, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода очільник відомства Андрій Загороднюк, передає УНН.

“Міністерство має велику кількість активів і дуже багато було проблем, у тому числі корупційних. Міністерство — це не бізнес-організація. Тобто наша політика така, що, скажімо так, в середньостроковій перспективі ми не маємо займатися управлінням підприємствами. Але багато підприємств було створено для того, щоб просто виводити активи. Зараз ми започаткували аудит — перелік і облік усіх підприємств. Ми маємо занести це все в електронну базу, чітко розділити ті активи, які потрібні і ті, які ми можемо передати державі. Наприклад, є будівельні підприємства, вони щось будуть. Вони є будівельними підрядниками. Ми можемо, звичайно, ними управляти, але це не функції Міноборони. Це може бути інше міністерство, або Фонд держмайна, або „Укроборонпром“. Або інший держаний холдинг, який буде створений чи вже є. Але Міністерство має розробляти політику з оборони, міністерство має управляти збройними силами, а не займатися бізнесом”, — наголосив міністр оборони.

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Загороднюк наголосив, що у відомстві планують розробити “політику поводження з активами”. За його словами, до роботи над нею планують долучити експертів і громадськість.

“Буде вироблена дуже серйозна, відкрита і прозора політика нашого поводження з активами. Тому що ми не можемо дозволити собі будь-які ризики того, щоб активи кудись йшли і держава їх втрачала, вони накопичувалися роками, десятиліттями, а іноді й століттями. Але збереження активів, які є — земля, нерухомість і так далі — це наше основне завдання. Це величезна кількість активів, вони мають бути обліковані. І якщо ми ідемо до якихось проектів, де вони переходять, наприклад, ми отримуємо квартири. Це може бути зроблено тільки прозоро, з чітким розумінням як визначається вартість, на конкурсній основі. Цієї політики ще немає. Але це не питання, яке ми будемо швидко запускати, бо ми не можемо дозволити ніяких корупційних ризиків тут”, — зазначив міністр.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада проголосувала за кандидатуру Андрія Загороднюка на посаді міністра оборони України. Він був позаштатним радником президента, екскерівником проектного офісу реформ Міноборони. Попередником Загороднюка був Степан Полторак.

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