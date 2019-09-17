Министр обороны рассказал о судьбе предприятий, принадлежащих ведомству

“Министерство имеет большое количество активов и очень много было проблем, в том числе коррупционных. Министерство — это не бизнес-организация. То есть наша политика такова, что, скажем так, в среднесрочной перспективе мы не должны заниматься управлением предприятиями. Но многие предприятия были созданы для того, чтобы просто выводить активы. Сейчас мы начали аудит — перечень и учет всех предприятий. Мы занести это все в электронную базу, четко разделить те активы, которые нужны и те, которые мы можем передать государству. Например, есть строительные предприятия, они что-то будут. Они являются строительными подрядчиками. Мы можем, конечно, ими управлять, но это не функции Минобороны. Это может быть другое министерство, или Фонд госимущества, или „Укроборонпром“. Или другой подержанный холдинг, который будет создан или уже есть. Но Министерство должно разрабатывать политику по обороне, министерство управлять вооруженными силами, а не заниматься бизнесом”, — подчеркнул министр обороны.

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Загороднюк отметил, что в ведомстве планируют разработать “политику обращения с активами”. По его словам, к работе над ней планируют привлечь экспертов и общественность.

“Будет произведена очень серьезная, открытая и прозрачная политика нашего обращения с активами. Потому что мы не можем позволить себе любые риски того, чтобы активы куда шли и государство их теряла, они накапливались годами, десятилетиями, а иногда и веками. Но сохранности активов, есть — земля, недвижимость и так далее — это наша основная задача. Это огромное количество активов, они должны быть учтены. И если мы идем к каким-то проектов, где они переходят, например, мы получаем квартиры. Это может быть сделано только прозрачно, с четким пониманием как определяется стоимость, на конкурсной основе. Этой политики еще нет. Но это не вопрос, который мы будем быстро запускать, потому что мы не можем позволить никаких коррупционных рисков здесь”, — отметил министр.

Напомним, 29 августа Верховная Рада проголосовала за кандидатуру Андрея Загороднюка в должности министра обороны Украины. Он был внештатным советником президента, екскеривником проектного офиса реформ Минобороны. Предшественником Загороднюка был Степан Полторак.