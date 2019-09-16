Міністр оборони побував у зоні ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У минулі вихідні, 14-15 вересня, Міністр оборони України Андрій Загороднюк разом з начальником Генерального штабу — Головнокомандувачем ЗСУ генерал-лейтенантом Русланом Хомчаком здійснив робочу поїздку в район проведення операції Об’єднаних сил в Донецькій і Луганській областях, передає УНН із посиланням на Урядовий портал.
“Під час поїздки на схід України Міністр оборони ознайомився із структурою та завданнями, які стоять перед особовим складом підрозділів, задіяних в операції, обговорив з головами Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій актуальні питання, що потребують негайного вирішення, а також відвідав контрольні пункти в’їзду-виїзду, де ознайомився з порядком переміщення громадян України через лінію розмежування”, — йдеться в повідомленні.
Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко доповів керівнику оборонного відомства та представникам робочої групи про безпекову ситуацію в районі проведення операції та в регіоні.
Загалом робоча група Генерального штабу на чолі з Міністром оборони відвідала близько десятка передових позицій підрозділів уздовж усієї лінії зіткнення.
Нагадаємо, станом на 12:00 сьогодні, 16 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі обліковано п’ять фактів недотримання російсько-окупаційними військами режиму припинення вогню.