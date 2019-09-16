Министр обороны побывал в зоне ООС

“Во время поездки на восток Украины Министр обороны ознакомился со структурой и задачами, которые стоят перед личным составом подразделений, задействованными в операции, обсудил с главами Донецкой и Луганской областных государственных администраций актуальные вопросы, требующие немедленного решения, а также посетил контрольные пункты въезда-выезда, где ознакомился с порядком перемещения граждан Украины через линию разграничения”, — говорится в сообщении.

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко доложил руководителю оборонного ведомства и представителям рабочей группы о ситуации безопасности в районе проведения операции и в регионе.

В общем рабочая группа Генерального штаба во главе с Министром обороны посетила около десятка передовых позиций подразделений вдоль всей линии соприкосновения.

Напомним, по состоянию на 12:00 сегодня, 16 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе учтено пять фактов несоблюдения российско-оккупационными войсками режима прекращения огня.