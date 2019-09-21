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Міністр оборони розповів, коли буде повністю представлений план оборони України

Міністр оборони розповів, коли буде повністю представлений план оборони України

Київ • УНН

 • 11886 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Міністр оборони України Андрій Загороднюк повідомив, що план оборони держави буде повністю представлений наступного року. Про це повідомляє УНН з посиланням на його інтерв’ю “Радіо Свобода”.

На запитання журналіста, “коли цей план має бути представлений?” очільник Міноборони відповів: “План буде представлений наступного року. Але проект плану, вже перші напрацювання цього плану вже будуть цього року. У цьому році наше головне завдання — це зробити (це також не буде закінченим) оборонний огляд і взагалі аналіз безпекового контексту”.

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Він також додав: “Ми спочатку аналізуємо наявні ситуацію і безпековий контекст, при чому не тільки у військовій сфері, а й всіх чинників: економічних, політичних, культурних, соціальних і так далі, які можуть впливати на ситуацію з безпекою в країні. Паралельно з цим робиться оборонний огляд. тобто огляд спроможностей, які є наявні зараз. Далі, базуючись на цьому, ми визначаємо сценарій загроз. Далі, базуючись на сценаріях загроз, визначається вже стратегія оборони і, звичайно, стратегія національної безпеки. Це паралельно також”.

Як писав УНН, у четвер, 19 вересня, міністр оборони Загороднюк обговорив реформи з головою Пентагону.

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