Министр обороны рассказал, когда будет полностью представлен план обороны Украины

На вопрос журналиста, “когда этот план должен быть представлен?” Глава Минобороны ответил: “План будет представлен в следующем году. Но проект плана, уже первые наработки этого плана уже будут в этом году. В этом году наша главная задача — это сделать (это также не будет законченным) оборонительный осмотр и вообще анализ контекста безопасности”.

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Он также добавил: “Мы сначала анализируем имеющиеся ситуацию и контекст безопасности, причем не только в военной сфере, но и всех факторов: экономических, политических, культурных, социальных и т.д., которые могут влиять на ситуацию с безопасностью в стране. Параллельно с этим делается оборонный обзор. Есть обзор возможностей, которые есть имеющиеся сейчас. Далее, основываясь на этом, мы определяем сценарий угроз. Далее, основываясь на сценариях угроз, определяется уже стратегия обороны и, конечно, стратегия национальной безопасности. Это параллельно тоже”.

Как писал УНН, в четверг, 19 сентября, министр обороны Загороднюк обсудил реформы с главой Пентагона.