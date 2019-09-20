Нардепи ухвалили законопроект про видання Плану оборони України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила у другому читанні проект закону № 1011 про внесення змін до Закону України “Про оборону України” щодо організації оборони держави. Відповідне рішення підтримали 286 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Законопроект № 1011 про внесення змін до Закону України “Про оборону України” щодо організації оборони держави передбачає законодавче врегулювання видання Плану оборони України та надання права Президенту України затверджувати його структуру.
За час підготовки до другого читання до комітету надійшло дві правки, першу підтримали, а другу — відхилили.
Нагадаємо, 12 вересня народні депутати ухвалили у першому читанні за основу законопроект 1011 щодо організації оборони держави, який передбачає врегулювання видання Плану оборони України.