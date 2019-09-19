Міністр оборони Загороднюк обговорив реформи з головою Пентагону
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Голова Пентагону Марк Еспер поговорив по телефону з міністром оборони України Андрієм Загороднюком. Про це Еспер написав у своєму Twitter, повідомляє УНН.
"Був продуктивний дзвінок із міністром оборони України Загороднюком. Я оптимістично налаштований щодо його бачення Міністерства оборони та прихильності стосовно оборонних та антикорупційних реформ. Я висловив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності", - написав він.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський та секретар РНБО України Олександр Данилюк привітали рішення адміністрації президента США і конгресу щодо надання Україні допомоги у сфері безпеки.