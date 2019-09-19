Министр обороны Загороднюк обсудил реформы с главой Пентагона

"Был продуктивный звонок с министром обороны Украины Загороднюком. Я оптимистично настроен относительно его видения Министерства обороны и приверженности оборонным и антикоррупционным реформам. Я выразил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности", - написал он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и секретарь СНБО Украины Александр Данилюк приветствовали решение администрации президента США и конгресса относительно предоставления Украине помощи в сфере безопасности.