Министр обороны Загороднюк обсудил реформы с главой Пентагона
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Глава Пентагона Марк Эспер поговорил по телефону с министром обороны Украины Андреем Загороднюком. Об этом Эспер написал в своем Twitter, сообщает УНН.
"Был продуктивный звонок с министром обороны Украины Загороднюком. Я оптимистично настроен относительно его видения Министерства обороны и приверженности оборонным и антикоррупционным реформам. Я выразил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности", - написал он.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и секретарь СНБО Украины Александр Данилюк приветствовали решение администрации президента США и конгресса относительно предоставления Украине помощи в сфере безопасности.