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Міністр оборони Малайзії закликав зупинити мілітаризацію Південно-Китайського моря

Міністр оборони Малайзії закликав зупинити мілітаризацію Південно-Китайського моря

Київ • УНН

 • 7378 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Міністр оборони Малайзії Мохамад Сабу закликав великі держави, у першу чергу Китай і США, утриматися від мілітаризації акваторії Південно-Китайського моря. Про це перебуваючи із робочими візитом у Сінгапурі глава відомства заявив у неділю в інтерв’ю агентству Bernama, передає УНН.

"Малайзія буде неухильно дотримуватися позиції, згідно з якою Південно-Китайське море має залишатися зоною, вільною від озброєння та ескалації, - сказав міністр. - Ми хочемо, щоб великі держави поважали цей район як нейтральну і безпечну зону".

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"На словах великі держави завжди виступають за дотримання норм міжнародного права, але в реальності поводяться зовсім по-іншому", - підкреслив Мохамад Сабу, нагадавши про інцидент 30 вересня близько спірного архіпелагу архіпелагу Спратлі (Наньша).

Тоді есмінець ВМС США Decatur (DDG-73) при проведенні операції із забезпечення свободи навігації у Південно-Китайському морі пройшов на відстані 12 морських миль від штучних островів в акваторії архіпелагу Спратлі (Наньша), створених Китаєм. Надалі, як зазначив представник Тихоокеанського флоту ВМС США Чарльз Браун, китайський есмінець Luyang наблизився до американського корабля, зробивши “небезпечний та непрофесійний маневр”.

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Як раніше інформував УНН, КНР протягом десятиліть веде суперечки із кількома країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону з приводу територіальної приналежності ряду островів у Південно-Китайському морі, на шельфі яких були виявлені значні запаси вуглеводнів. Йдеться перш за все про архіпелаг Сіша (Парасельські острова), островах Наньша (Спратлі) і Хуан’янь (риф Скарборо), на які, в тій чи іншій мірі, претендують Китай, В’єтнам, Бруней, Тайвань, Малайзія та Філіппіни.

За інформацією газети China Daily, в травні Китай у рамках навчань ВВС посадив на аеродромі, розташованому на одному з спірних островів, стратегічний бомбардувальник, здатний нести ядерне озброєння. У Пентагоні тоді повідомили, що мілітаризація спірних островів лише підсилює напруженість у регіоні.

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Крім того, КНР активізувала роботи зі створення насипних територій поблизу деяких спірних ділянок. Як стверджують США і Японія, Пекін створив не менше семи штучних островів, які можуть мати подвійне призначення: військовий аеродром, морська база та інше. Пекін подібні звинувачення заперечує, заявляючи, що його діяльність носить виключно мирний характер.

Основною причиною конфлікту є спроби КНР встановити контроль, у тому числі і за рахунок військової складової над районом поблизу від Малаккської протоки, через яку проходить близько 60% китайської торгівлі і до 80% китайського імпорту вуглеводнів.

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