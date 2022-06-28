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Міністр молоді та спорту Гутцайт за п'ять місяців отримав зарплати на понад 93 тис. грн більше, ніж торік

Міністр молоді та спорту Гутцайт за п'ять місяців отримав зарплати на понад 93 тис. грн більше, ніж торік

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 червня. УНН. Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт отримав за п'ять місяців цього року понад 347 тис. заробітної плати, що більше на понад 93 тис. грн, ніж торік. Про це журналісту УНН повідомили у Міністерстві молоді та спорту України у відповідь на запит.

Деталі

З січня по травень 2022 року Вадим Гутцайт отримав 347 673,86 грн заробітної плати.

Найбільші суми виплат Гутцайт отримував у квітні та травні - по 73 675,86 грн. У лютому та березні - по 68 557,02 грн, у січні - 63 208,10 грн.

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За 2021 рік Гутцайт отримав 699 652,87 грн заробітної плати. З січень по травень минулого року міністр отримав 254 289,35 грн.

Найбільшу суму виплати Гутцайт минулого року отримав у липні - 106 198,21 грн. У листопаді - 70 628,68 грн, у травні - 69 889,53 грн, у грудні - 64 071,35 грн. Найменшу суму отримав у березні - 31 767,96 грн, у жовтні - 39 918,07 грн, у квітні - 48 669,07 грн.

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Окрім того, у Мінмолодьспорту повідомили, що перший заступник міністра молоді та спорту України Сергій Симонов з січня по травень 2022 року отримав 348 530,79 грн заробітної плати.

Найбільші суми виплат Симонов отримав у квітні та травні – по 74 596,69 грн. У березні - 71 984,87 грн, у лютому - 70 122,14 грн, у січні - 57 230,40 грн.

У 2021 році Симонов отримав 653 235,68 грн заробітної плати. Найбільшу суму перший заступник отримав у серпні - 95 816,40 грн. У листопаді - 67 622,54 грн, у грудні - 59 762,88 грн. Найменшу виплату він отримав у травні - 41 530,46 грн.

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Доповнення

Кабінет міністрів у лютому визначив схему посадових окладів для держслужбовців на 2022 рік.

Раніше міністр юстиції України Денис Малюська заявляв, що висока зарплата чиновників – це професійна необхідність.

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