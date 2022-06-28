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Министр молодежи и спорта Гутцайт за пять месяцев получил зарплаты более чем на 93 тыс. грн больше, чем в прошлом

Министр молодежи и спорта Гутцайт за пять месяцев получил зарплаты более чем на 93 тыс. грн больше, чем в прошлом

Киев • УНН

 • 213962 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт получил за пять месяцев этого года более 347 тыс. заработной платы, что больше на 93 тыс. грн, чем в прошлом. Об этом журналисту УНН сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины в ответ на запрос.

Детали

С января по май 2022 года Вадим Гутцайт получил 347 673,86 грн заработной платы.

Наибольшие суммы выплат Гутцайт получал в апреле и мае – по 73 675,86 грн. В феврале и марте – по 68 557,02 грн, в январе – 63 208,10 грн.

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За 2021 год Гутцайт получил 699 652,87 грн заработной платы. С января по май прошлого года министр получил 254 289,35 грн.

Наибольшую сумму выплаты Гутцайт в прошлом году получил в июле – 106 198,21 грн. В ноябре – 70 628,68 грн, в мае – 69 889,53 грн, в декабре – 64 071,35 грн. Наименьшую сумму получил в марте – 31 767,96 грн, в октябре – 39 918,07 грн, в апреле – 48 669,07 грн.

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Кроме того, в Минмолодежьспорта сообщили, что первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Сергей Симонов с января по май 2022 года получил 348 530,79 грн заработной платы.

Наибольшие суммы выплат Симонов получил в апреле и мае – по 74 596,69 грн. В марте – 71 984,87 грн, в феврале – 70 122,14 грн, в январе – 57 230,40 грн.

В 2021 году Симонов получил 653 235,68 грн заработной платы. Наибольшую сумму первый заместитель получил в августе – 95 816,40 грн. В ноябре – 67 622,54 грн, в декабре – 59 762,88 грн. Наименьшую выплату он получил в мае – 41 530,46 грн.

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Дополнение

Кабинет министров в феврале определил схему должностных окладов для госслужащих на 2022 год.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюска заявлял, что высокая зарплата чиновников – это профессиональная необходимость.

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