Министр молодежи и спорта Гутцайт за пять месяцев получил зарплаты более чем на 93 тыс. грн больше, чем в прошлом

КИЕВ. 28 июня. УНН. Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт получил за пять месяцев этого года более 347 тыс. заработной платы, что больше на 93 тыс. грн, чем в прошлом. Об этом журналисту УНН сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины в ответ на запрос.