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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Міністр культури України завтра прибуде до Тбілісі на похорон Вахтанга Кікабідзе

Київ • УНН

 • 736303 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко завтра вранці прибуде до Тбілісі - він буде присутнім на похороні грузинського актора та співака, народного артиста Грузії Вахтанга Кікабідзе, інформує УНН.

Міністр культури України завтра прибуде до Тбілісі на похорон Вахтанга Кікабідзе

Деталі

Планується, що Ткаченко зачитає на прощальній церемонії у Великому концертному залі (Філармонії) заяву президента Володимира Зеленського, повідомили в посольстві України.

Як пише агентство «Новини-Грузія», Вахтанг Кікабідзе активно підтримував Україну та любив бувати там із концертами. У 2013 році йому було надано звання заслуженого артиста України.

У лютому 2022 року Кікабідзе виступив із засудженням вторгнення росії в Україну. Торішнього серпня він витратив весь збір від свого ювілейного концерту на допомогу Збройним Силам України.

Президент України Володимир Зеленський одним із перших висловив співчуття у зв'язку зі смертю артиста, назвавши Кікабідзе «великою людиною великого народу».

За рішенням сім'ї, труна Кікабідзе покрита двома прапорами - грузинською та українською.

Додамо

Вахтанг Кікабідзе помер минулої неділі на 85-му році життя. За заповітом він буде похований на Верійському цвинтарі у Тбілісі, поряд із могилою матері.

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