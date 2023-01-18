Міністр культури України завтра прибуде до Тбілісі на похорон Вахтанга Кікабідзе
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко завтра вранці прибуде до Тбілісі - він буде присутнім на похороні грузинського актора та співака, народного артиста Грузії Вахтанга Кікабідзе, інформує УНН.
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Планується, що Ткаченко зачитає на прощальній церемонії у Великому концертному залі (Філармонії) заяву президента Володимира Зеленського, повідомили в посольстві України.
Як пише агентство «Новини-Грузія», Вахтанг Кікабідзе активно підтримував Україну та любив бувати там із концертами. У 2013 році йому було надано звання заслуженого артиста України.
У лютому 2022 року Кікабідзе виступив із засудженням вторгнення росії в Україну. Торішнього серпня він витратив весь збір від свого ювілейного концерту на допомогу Збройним Силам України.
Президент України Володимир Зеленський одним із перших висловив співчуття у зв'язку зі смертю артиста, назвавши Кікабідзе «великою людиною великого народу».
За рішенням сім'ї, труна Кікабідзе покрита двома прапорами - грузинською та українською.
Додамо
Вахтанг Кікабідзе помер минулої неділі на 85-му році життя. За заповітом він буде похований на Верійському цвинтарі у Тбілісі, поряд із могилою матері.