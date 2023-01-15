Легенда, на которую мы все равнялись: Зеленский выразил соболезнования близким Вахтанга Кикабидзе

Цитата

"Вахтанг Кикабидзе. Друг, который всегда был рядом. Великий человек великого народа. Легенда, на которую мы все равнялись. Светлая память художнику и соболезнования близким", - написал Зеленский в Telegram.

Напомним

Грузинский киноактер, эстрадный певец, сценарист, кинорежиссер, автор песен, депутат Вахтанг Кикабидзе умер на 84-м году жизни.

Дополнение

Кикабидзе играл в известных советских фильмах, в частности в «Мимино», был лауреатом Государственной премии СССР и имел много других наград — советских, грузинских и российских.

Вахтанг Кикабидзе был большим другом Украины и резко осудил оккупацию Крыма и Донбасса. В 2014 году он заявил, что если бы не возраст, стал бы с оружием в руках бок о бок с украинцами.

После вторжения россии в Грузию в 2008 году отказался от российских наград и больше никогда не ездил в россию.

В течение длительного времени, а особенно с началом полномасштабного вторжения, он прилагал максимум усилий для поддержки Украины.

Президент Владимир Зеленский наградил Вахтанга Кикабидзе Орденом князя Ярослава Мудрого 5-й степени.