Легенда, на яку ми всі рівнялись: Зеленський висловив співчуття близьким Вахтанга Кікабідзе
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття близьким Вахтанга Кікабідзе про смерть якого стало відомо сьогодні, передає УНН.
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"Вахтанг Кікабідзе. Друг, який завжди був поруч. Велика людина великого народу. Легенда, на яку ми всі рівнялись.
Світла пам‘ять митцю та співчуття близьким", - написав Зеленський у Telegram.
Нагадаємо
Грузинський кіноактор, естрадний співак, сценарист, кінорежисер, автор пісень, депутат Вахтанг Кікабідзе помер на 84-му році життя.
Доповнення
Кікабідзе грав у відомих радянських фільмах, зокрема в «Міміно», був лауреатом Державної премії СРСР та мав багато інших нагород — радянських, грузинських та російських.
Вахтанг Кікабідзе був великим другом України та різко засудив окупацію Криму та Донбасу. У 2014 році він заявив, що якби не вік, став би зі зброєю в руках пліч-о-пліч з українцями.
Після вторгнення росії в Грузію у 2008 році відмовився від російських нагород та більше ніколи не їздив до росії.
Упродовж тривалого часу, а особливо з початком повномасштабного вторгнення, він докладав максимум зусиль для підтримки України.
Президент Володимир Зеленський нагородив Вахтанга Кікабідзе Орденом князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня.