Министр культуры Украины завтра прибудет в Тбилиси на похороны Вахтанга Кикабидзе

Детали

Планируется, что Ткаченко зачитает на прощальной церемонии в Большом концертном зале (Филармонии) заявление президента Владимира Зеленского, сообщили в посольстве Украины.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», Вахтанг Кикабидзе активно поддерживал Украину и любил бывать там с концертами. В 2013 году ему было присвоено звание заслуженного артиста Украины.

В феврале 2022 года Кикабидзе выступил с осуждением вторжения россии в Украину. В прошлом августе он потратил весь сбор от своего юбилейного концерта на помощь Вооруженным Силам Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский одним из первых выразил соболезнования в связи со смертью артиста, назвав Кикабидзе «великим человеком великого народа».

По решению семьи, гроб Кикабидзе покрыт двумя флагами - грузинским и украинским.

Добавим

Вахтанг Кикабидзе умер в минувшее воскресенье на 85-м году жизни. По завещанию он будет похоронен на Верийском кладбище в Тбилиси, рядом с могилой матери.