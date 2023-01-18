Министр культуры Украины завтра прибудет в Тбилиси на похороны Вахтанга Кикабидзе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко завтра утром прибудет в Тбилиси - он будет присутствовать на похоронах грузинского актера и певца, народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе, информирует УНН.
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Планируется, что Ткаченко зачитает на прощальной церемонии в Большом концертном зале (Филармонии) заявление президента Владимира Зеленского, сообщили в посольстве Украины.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Вахтанг Кикабидзе активно поддерживал Украину и любил бывать там с концертами. В 2013 году ему было присвоено звание заслуженного артиста Украины.
В феврале 2022 года Кикабидзе выступил с осуждением вторжения россии в Украину. В прошлом августе он потратил весь сбор от своего юбилейного концерта на помощь Вооруженным Силам Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский одним из первых выразил соболезнования в связи со смертью артиста, назвав Кикабидзе «великим человеком великого народа».
По решению семьи, гроб Кикабидзе покрыт двумя флагами - грузинским и украинским.
Добавим
Вахтанг Кикабидзе умер в минувшее воскресенье на 85-м году жизни. По завещанию он будет похоронен на Верийском кладбище в Тбилиси, рядом с могилой матери.