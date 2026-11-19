Міністр енергетики США Кріс Райт заявив у четвер, що не бачить жодних ознак зацікавленості європейських країн у відновленні імпорту російських енергоносіїв. Так він прокоментував повідомлення ЗМІ про нібито плани США сприяти продажу російського газу до Європи. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Країни Європи чітко висловили свою позицію. Вони зробили ставку на росію у питаннях енергетичного майбутнього — не лише щодо природного газу, а й нафти та вугілля. Ця ставка виявилася невдалою. Я не чув, щоб хоча б одна європейська країна була зацікавлена у відновленні імпорту енергоносіїв з росії - заявив Райт.

Раніше видання повідомляло, що високопосадовці росії та США, зокрема спеціальний представник президента США Джаред Кушнер, провели переговори щодо залучення американського інвестора до газопроводів "Північний потік". Раніше вони постачали газ до Європи через Німеччину, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Наразі газопроводи "Північний потік" перебувають під санкціями США та ЄС, що робить будь-яке відновлення їхньої роботи незаконним. Водночас потенційний перехід трубопроводів під контроль американських власників може спонукати Вашингтон пом’якшити свою позицію.

Ні, я не можу цього підтвердити. Я читаю різні повідомлення у пресі й можу сказати, що обговорюються найрізноманітніші ідеї - зазначив Райт.

Його заяви пролунали на тлі безпрецедентної зустрічі лідерів США, Китаю та росії, під час якої виявилися розбіжності щодо України, попри досягнення домовленості про "мирну декларацію".

Європейський Союз поступово відмовляється від російських енергоносіїв після того, як москва розпочала повномасштабну війну проти України у 2022 році. ЄС планує повністю припинити імпорт російського скрапленого природного газу до кінця 2026 року, а трубопровідного газу — до кінця 2027 року.

Щодо угод з росією у сфері енергетики, я не можу нічого сказати про те, що буде після завершення війни - додав Райт.

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