Министр энергетики США Крис Райт заявил в четверг, что не видит никаких признаков заинтересованности европейских стран в возобновлении импорта российских энергоносителей. Так он прокомментировал сообщения СМИ о якобы планах США содействовать продаже российского газа в Европу. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Страны Европы четко выразили свою позицию. Они сделали ставку на Россию в вопросах энергетического будущего — не только в отношении природного газа, но и нефти и угля. Эта ставка оказалась неудачной. Я не слышал, чтобы хотя бы одна европейская страна была заинтересована в возобновлении импорта энергоносителей из России

Ранее издание сообщало, что высокопоставленные чиновники России и США, в частности специальный представитель президента США Джаред Кушнер, провели переговоры по привлечению американского инвестора к газопроводам "Северный поток". Ранее они поставляли газ в Европу через Германию, до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В настоящее время газопроводы "Северный поток" находятся под санкциями США и ЕС, что делает любое возобновление их работы незаконным. Вместе с тем потенциальный переход трубопроводов под контроль американских владельцев может побудить Вашингтон смягчить свою позицию.

Нет, я не могу этого подтвердить. Я читаю различные сообщения в прессе и могу сказать, что обсуждаются самые разные идеи

Его заявления прозвучали на фоне беспрецедентной встречи лидеров США, Китая и России, в ходе которой выявились разногласия по Украине, несмотря на достижение договоренности о "мирной декларации".

Европейский Союз постепенно отказывается от российских энергоносителей после того, как Москва начала полномасштабную войну против Украины в 2022 году. ЕС планирует полностью прекратить импорт российского сжиженного природного газа к концу 2026 года, а трубопроводного газа — к концу 2027 года.

Что касается соглашений с Россией в сфере энергетики, я не могу ничего сказать о том, что будет после окончания войны