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Міністерство енергетики створило групу з координації міжнародної допомоги для відновлення енергосистеми та підготовки до зими

Міністерство енергетики створило групу з координації міжнародної допомоги для відновлення енергосистеми та підготовки до зими

Київ • УНН

 • 111906 перегляди

Міністерство енергетики створило групу з координації міжнародної допомоги для якнайшвидшого відновлення енергосистеми та підготовки до зими після масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру.

При Міненерго створено Групу з координації міжнародної допомоги для оперативного відновлення енергосистеми та підготовки до зими. Про це повідомили в Міненерго, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що згідно з наказом міністра енергетики Галущенка для реагування на надзвичайну ситуацію, що склалася в енергетиці після масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру, при Міненерго створено Групу з координації міжнародної допомоги для оперативного відновлення енергосистеми та підготовки до зими.

У роботі Групи беруть участь як українські, так й іноземні експерти.

Під час робочої наради в Міненерго міністр енергетики України Герман Галущенко поінформував Надзвичайного і Повноважного посла Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк про стан енергосистеми після російських масованих атак.

Учасники зустрічі обговорили питання координації співпраці з міжнародними партнерами, зокрема щодо оперативного відновлення генеруючих потужностей та підготовки енергосистеми до наступного ОЗП.

Пані посол запевнила, що США готові і надалі активно допомагати Україні в ситуації, що склалася в енергетиці, і вже передбачили додаткову фінансову допомогу для енергосектору у зв’язку з поновленням російських атак.

йдеться у повідомленні

Окремо сторони обговорили питання постачання і закупівель обладнання, необхідного для посилення стійкості енергосистеми, а також можливість залучення експертної допомоги США для підготовки та імплементації рішень, які дозволять децентралізувати генерацію.

Захист енергетичних об’єктів та посилення ППО обговорили міністр енергетики та представниця президента США13.06.24, 17:30 • 106110 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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