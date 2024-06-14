Міністерство енергетики створило групу з координації міжнародної допомоги для відновлення енергосистеми та підготовки до зими
Київ • УНН
Міністерство енергетики створило групу з координації міжнародної допомоги для якнайшвидшого відновлення енергосистеми та підготовки до зими після масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру.
При Міненерго створено Групу з координації міжнародної допомоги для оперативного відновлення енергосистеми та підготовки до зими. Про це повідомили в Міненерго, передає УНН.
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Зазначається, що згідно з наказом міністра енергетики Галущенка для реагування на надзвичайну ситуацію, що склалася в енергетиці після масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру, при Міненерго створено Групу з координації міжнародної допомоги для оперативного відновлення енергосистеми та підготовки до зими.
У роботі Групи беруть участь як українські, так й іноземні експерти.
Під час робочої наради в Міненерго міністр енергетики України Герман Галущенко поінформував Надзвичайного і Повноважного посла Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк про стан енергосистеми після російських масованих атак.
Учасники зустрічі обговорили питання координації співпраці з міжнародними партнерами, зокрема щодо оперативного відновлення генеруючих потужностей та підготовки енергосистеми до наступного ОЗП.
Пані посол запевнила, що США готові і надалі активно допомагати Україні в ситуації, що склалася в енергетиці, і вже передбачили додаткову фінансову допомогу для енергосектору у зв’язку з поновленням російських атак.
Окремо сторони обговорили питання постачання і закупівель обладнання, необхідного для посилення стійкості енергосистеми, а також можливість залучення експертної допомоги США для підготовки та імплементації рішень, які дозволять децентралізувати генерацію.
Захист енергетичних об’єктів та посилення ППО обговорили міністр енергетики та представниця президента США13.06.24, 17:30 • 106110 переглядiв