При Минэнерго создана Группа по координации международной помощи для оперативного восстановления энергосистемы и подготовки к зиме. Об этом сообщили в минэнерго, передает УНН.

Детали

Отмечается, что согласно приказу министра энергетики Галущенко для реагирования на чрезвычайную ситуацию, сложившуюся в энергетике после массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру, при Минэнерго создана Группа по координации международной помощи для оперативного восстановления энергосистемы и подготовки к зиме.

В работе Группы принимают участие как украинские, так и иностранные эксперты.

Во время рабочего совещания в Минэнерго министр энергетики Украины Герман Галущенко проинформировал Чрезвычайного и Полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк о состоянии энергосистемы после российских массированных атак.

Участники встречи обсудили вопросы координации сотрудничества с международными партнерами, в частности по оперативному восстановлению генерирующих мощностей и подготовки энергосистемы к следующему ОЗП.

Госпожа посол заверила, что США готовы и в дальнейшем активно помогать Украине в сложившейся ситуации в энергетике, и уже предусмотрели дополнительную финансовую помощь для энергосектора в связи с возобновлением российских атак. говорится в сообщении

Отдельно стороны обсудили вопросы поставок и закупок оборудования, необходимого для усиления устойчивости энергосистемы, а также возможность привлечения экспертной помощи США для подготовки и имплементации решений, которые позволят децентрализовать генерацию.

Защиту энергетических объектов и усиление ПВО обсудили министр энергетики и представительница президента США