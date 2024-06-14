Киев • УНН
Министерство энергетики создало группу по координации международной помощи для скорейшего восстановления энергосистемы и подготовки к зиме после массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру.
При Минэнерго создана Группа по координации международной помощи для оперативного восстановления энергосистемы и подготовки к зиме. Об этом сообщили в минэнерго, передает УНН.
Детали
Отмечается, что согласно приказу министра энергетики Галущенко для реагирования на чрезвычайную ситуацию, сложившуюся в энергетике после массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру, при Минэнерго создана Группа по координации международной помощи для оперативного восстановления энергосистемы и подготовки к зиме.
В работе Группы принимают участие как украинские, так и иностранные эксперты.
Во время рабочего совещания в Минэнерго министр энергетики Украины Герман Галущенко проинформировал Чрезвычайного и Полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк о состоянии энергосистемы после российских массированных атак.
Участники встречи обсудили вопросы координации сотрудничества с международными партнерами, в частности по оперативному восстановлению генерирующих мощностей и подготовки энергосистемы к следующему ОЗП.
Госпожа посол заверила, что США готовы и в дальнейшем активно помогать Украине в сложившейся ситуации в энергетике, и уже предусмотрели дополнительную финансовую помощь для энергосектора в связи с возобновлением российских атак.
Отдельно стороны обсудили вопросы поставок и закупок оборудования, необходимого для усиления устойчивости энергосистемы, а также возможность привлечения экспертной помощи США для подготовки и имплементации решений, которые позволят децентрализовать генерацию.
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