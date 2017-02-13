Мінімальна ціна горілки може зрости до 90 грн за пляшку - нардеп

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Мінімальна роздрібна ціна на алкогольні напої має бути переглянута у бік збільшення. Через ріст акцизів легальна плашка горілки буде коштувати близько 90 грн. Одночасно, прогнозоване збільшення тіньового ринку, хоча він і сьогодні фактично весь знаходиться в тіні. Тому має бути посилена робота правоохоронних органів. Про це у коментарі УНН розповів народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Михайло Головко.