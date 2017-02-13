Мінімальна ціна горілки може зрости до 90 грн за пляшку - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Мінімальна роздрібна ціна на алкогольні напої має бути переглянута у бік збільшення. Через ріст акцизів легальна плашка горілки буде коштувати близько 90 грн. Одночасно, прогнозоване збільшення тіньового ринку, хоча він і сьогодні фактично весь знаходиться в тіні. Тому має бути посилена робота правоохоронних органів. Про це у коментарі УНН розповів народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Михайло Головко.
Нагадаємо, що сьогодні мінімальна роздрібна ціна на горілчані вироби складає близько 70 грн.
“Я вважаю, що мінімальну ціну горілки потрібно піднімати. Вона має коштувати за 90 грн”, — сказав політик.
При цьому, за словами М.Головка, ринок алкоголю в Україні значно тінізований, бо правоохоронці без дують і “кришують” нелегалів.
“Влада цим не займається, правоохоронці це лобіюють і „кришують“. У нас дійсно є контрабанда на кордоні, у нас правоохоронна система не бореться із цим, а очолює це все”, — сказав він.
На переконанні нардепа підвищення вартості горілки може сприяти зниженню її споживання.
Натомість, за словами експертів ринку, недоступність легального алкоголю, не знижує споживання горілки серед населення, а лише спонукає споживача пити фальсифікат.
Нагадаємо, у ВР вважають, що до збільшення фальсифікованої продукції призводять необґрунтовано завищенні акцизи на горілчані вироби в Україні.