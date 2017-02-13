Минимальная цена водки может вырасти до 90 грн за бутылку - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Минимальная розничная цена на алкогольные напитки должна быть пересмотрена в сторону увеличения. Из-за роста акцизов легальная бутылка водки будет стоить около 90 грн. Одновременно, прогнозируется увеличение теневого рынка, хотя он и сейчас фактически весь находится в тени. Поэтому должна быть усилена работа правоохранительных органов. Об этом в комментарии УНН рассказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Михаил Головко.
Напомним, что сегодня минимальная розничная цена на водочные изделия составляет около 70 грн.
"Я считаю, что минимальную цену водки нужно поднимать. Она должна стоить 90 грн", - сказал политик.
При этом, по словам М.Головко, рынок алкоголя в Украине находится в тени, потому что правоохранители бездействуют и "крышуют" нелегалов.
"Власть этим не занимается, правоохранители это лоббируют и "крышуют". У нас действительно есть контрабанда на границе, у нас правоохранительная система не борется с этим, а возглавляет это все", - сказал он.
По убеждению нардепа повышение стоимости водки может способствовать снижению ее потребления.
Однако, по словам экспертов рынка, недоступность легального алкоголя, не снижает потребление водки среди населения, а лишь побуждает потребителя пить фальсификат.
Напомним, в ВР считают, что к увеличению фальсифицированной продукции приводят необоснованно завышенные акцизы на водочные изделия в Украине.