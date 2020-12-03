Мінфін запідозрив медзаклади у неефективному використанні коштів

ukru
03:38 • 61835 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 101710 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 108391 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 94021 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 109474 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 85247 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 101773 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 117995 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 145373 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184648 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Суд визнав неконституційним закриття USAID

Суд визнав неконституційним закриття USAID

18 березня, 20:39 • 37436 перегляди
На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

18 березня, 22:21 • 31827 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

02:22 • 21482 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

02:34 • 57841 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 68641 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 85442 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 319378 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 252688 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 346225 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 339457 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 75014 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 112721 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 113209 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 110021 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 123434 перегляди
Актуальне
Мінфін запідозрив медзаклади у неефективному використанні коштів

Мінфін запідозрив медзаклади у неефективному використанні коштів

Київ • УНН

 • 14773 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Значні залишки коштів на рахунках закладів охорони здоров’я можуть свідчити про неефективне використання ними бюджетних коштів. Так заяву зробили у четвер, 3 грудня, у Мінфіні, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу відомства.

“За оперативними даними, станом на 1 жовтня 2020 року залишки коштів на рахунках 2220 закладів охорони здоров’я, які надають послуги за програмою медичних гарантій, становлять понад 10 млрд гривень. Це може свідчити про неефективне використання ними бюджетних коштів у сфері охорони здоров’я”, - сказав заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Зазначається, що у чотирьох закладах охорони здоров’я залишки на рахунках перевищували 100 млн гривень. Ідеться про такі заклади:

  • Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (Львівська обл.) – 144,3 млн грн;
  • Міську клінічну лікарню № 4 Дніпровської міської ради (Дніпропетровська обл.) – 134,5 млн грн;
  • Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (Харківська обл.) – 122,8 млн грн;
  • Сєвєродонецьку міську багатопрофільну лікарню (Луганська обл.) – 105,7 млн гривень.

“У 14 закладах залишки на рахунках становили від 50 до 100 млн грн. Разом сума залишків на рахунках цих закладів становила 948,28 млн грн. Майже половина закладів охорони здоров’я (1012 закладів) мали залишки коштів на рахунках у розмірі від 1 до 10 млн грн. Загальна сума залишків на рахунках цих закладів становила 3 795,7 млн грн”, - вказано у повідомленні.

За словами Романа Єрмоличева, Мінфін закликає до максимально ефективного використання коштів.

“Кожна гривня бюджетних коштів має працювати в інтересах громадян у максимально ефективний спосіб. Враховуючи заплановане збільшення бюджетних видатків на сферу охорони здоров’я до 5% ВВП до 2023 року, Міністерство фінансів очікує від всіх розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у сфері охорони здоров’я, щоб вони максимально ефективно використовували кожну гривню коштів платників податків. Пацієнти мають знати, що держава про них піклується”, - сказав Роман Єрмоличев.

"Водночас Міністерством охорони здоров’я не використовуються кошти, які знаходяться на рахунках відомства станом на 1 грудня 2020 року - 20,9 млрд гривень. Це свідчить про неефективне використання ними бюджетних коштів", - додали у Мінфіні.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов утримався від голосування за доопрацьований урядом до другого читання державний бюджет на 2021 рік. У ньому на охорону здоров’я закладено 156,2 млрд грн, з них 2,6 млрд грн для проведення вакцинації населення від коронавірусу.

За його словами, МОЗ потрібно щонайменше 213 млрд грн у бюджеті на 2021 рік.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітикаЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79