Мінфін запідозрив медзаклади у неефективному використанні коштів

“За оперативними даними, станом на 1 жовтня 2020 року залишки коштів на рахунках 2220 закладів охорони здоров’я, які надають послуги за програмою медичних гарантій, становлять понад 10 млрд гривень. Це може свідчити про неефективне використання ними бюджетних коштів у сфері охорони здоров’я”, - сказав заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Зазначається, що у чотирьох закладах охорони здоров’я залишки на рахунках перевищували 100 млн гривень. Ідеться про такі заклади:



Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (Львівська обл.) – 144,3 млн грн;



Міську клінічну лікарню № 4 Дніпровської міської ради (Дніпропетровська обл.) – 134,5 млн грн;



Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (Харківська обл.) – 122,8 млн грн;



Сєвєродонецьку міську багатопрофільну лікарню (Луганська обл.) – 105,7 млн гривень.



“У 14 закладах залишки на рахунках становили від 50 до 100 млн грн. Разом сума залишків на рахунках цих закладів становила 948,28 млн грн. Майже половина закладів охорони здоров’я (1012 закладів) мали залишки коштів на рахунках у розмірі від 1 до 10 млн грн. Загальна сума залишків на рахунках цих закладів становила 3 795,7 млн грн”, - вказано у повідомленні.

За словами Романа Єрмоличева, Мінфін закликає до максимально ефективного використання коштів.

“Кожна гривня бюджетних коштів має працювати в інтересах громадян у максимально ефективний спосіб. Враховуючи заплановане збільшення бюджетних видатків на сферу охорони здоров’я до 5% ВВП до 2023 року, Міністерство фінансів очікує від всіх розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у сфері охорони здоров’я, щоб вони максимально ефективно використовували кожну гривню коштів платників податків. Пацієнти мають знати, що держава про них піклується”, - сказав Роман Єрмоличев.

"Водночас Міністерством охорони здоров’я не використовуються кошти, які знаходяться на рахунках відомства станом на 1 грудня 2020 року - 20,9 млрд гривень. Це свідчить про неефективне використання ними бюджетних коштів", - додали у Мінфіні.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов утримався від голосування за доопрацьований урядом до другого читання державний бюджет на 2021 рік. У ньому на охорону здоров’я закладено 156,2 млрд грн, з них 2,6 млрд грн для проведення вакцинації населення від коронавірусу.

За його словами, МОЗ потрібно щонайменше 213 млрд грн у бюджеті на 2021 рік.