Минфин заподозрил медучреждения в неэффективном использовании средств

"По оперативным данным, по состоянию на 1 октября 2020 года остатки средств на счетах 2220 учреждений здравоохранения, предоставляющих услуги по программе медицинских гарантий, составляют более 10 млрд гривен. Это может свидетельствовать о неэффективном использовании ими бюджетных средств в сфере здравоохранения ", - сказал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Отмечается, что в четырех учреждениях здравоохранения остатки на счетах превышали 100 млн гривен. Речь идет о таких заведениях:



Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (Львовская обл.) - 144,3 млн грн;



Городской клинической больнице № 4 Днепровского городского совета (Днепропетровская обл.) - 134,5 млн грн;



Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (Харьковская обл.) - 122,8 млн грн;



Северодонецкой городской многопрофильной больнице (Луганская обл.) - 105,7 млн гривен.



"В 14 учреждениях остатки на счетах составляли от 50 до 100 млн грн. Итого сумма остатков на счетах этих учреждений составила 948,28 млн грн. Почти половина учреждений здравоохранения (1012 заведений) имели остатки средств на счетах в размере от 1 до 10 млн грн. Общая сумма остатков на счетах этих учреждений составила 3 795,7 млн грн ", - указано в сообщении.

По словам Романа Ермоличева, Минфин призывает к максимально эффективному использованию средств.

"Каждая гривна бюджетных средств должна работать в интересах граждан максимально эффективным способом. Учитывая запланированное увеличение бюджетных расходов на сферу здравоохранения до 5% ВВП к 2023 году, Министерство финансов ожидает от всех распорядителей и получателей бюджетных средств в сфере здравоохранения, чтобы они максимально эффективно использовали каждую гривну средств налогоплательщиков. Пациенты должны знать, что о них заботятся", - сказал Роман Ермоличев.

"Вместе с тем Министерством здравоохранения не используются средства, находящиеся на счетах ведомства по состоянию на 1 декабря 2020 года - 20,9 млрд гривен. Это свидетельствует о неэффективном использовании ими бюджетных средств", - добавили в Минфине.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов воздержался от голосования за доработанный правительством ко второму чтению государственный бюджет на 2021 год. В нем на здравоохранение заложено 156,2 млрд грн, из них 2,6 млрд грн для проведения вакцинации населения от коронавируса.

По его словам, Минздраву нужно минимум 213 млрд грн в бюджете на 2021 год.