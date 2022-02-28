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Мінфін США заборонив операції із Центральним російським банком

Мінфін США заборонив операції із Центральним російським банком

Київ • УНН

 • 98304 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Міністерство фінансів США запровадило блокувальні санкції проти Центрального банку Росії, Фонду національного добробуту та Російського фонду прямих інвестицій. Про це в своєму Facebook повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише УНН.

Цитата

“Запроваджено додаткові санкції - Мінфін США заборонив американським фізичним та юридичним особам здійснювати будь-які транзакції, що включають в себе Центральний банк РФ, Фонд національного добробуту Росії, чи Міністерство фінансів РФ. Також Мінфіном США запроваджено блокувальні санкції проти Російського фонду прямих інвестицій, двох його дочірніх компаній, а також головного виконавчого директора фонду”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Наголошується також, що на підході нові санкції від США, ЄС та інших. Нова зброя їде в Україну для наших захисників.
“А от Сергій Лавров, співучасник злочину агресії проти України, вже не їде в Женеву, тому що його літак не пропустили через закрите для Росії небо Європи”, - додав Кулеба.

Додамо

Швейцарія ввела такі ж санкції проти Росії, як і Європейський союз, незважаючи на свій нейтралітет.

Також посли країн ЄС сьогодні вдень обговорять і, швидше за все, ухвалять рішення щодо санкцій SWIFT стосовно Росії, а також розглянуть великий пакет економічних санкцій щодо Білорусі.

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