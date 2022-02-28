Минфин США запретил операции с Центральным российским банком

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“Введены дополнительные санкции - Минфин США запретил американским физическим и юридическим лицам совершать любые транзакции, включающие в себя Центральный банк РФ, Фонд национального благосостояния России, Министерство финансов РФ. Также Минфином США введены блокирующие санкции против Российского фонда прямых инвестиций, двух его дочерних компаний, а также главного исполнительного директора фонда”, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается также, что на подходе новые санкции от США, ЕС и других. Новое оружие едет в Украину для наших защитников.

“А вот Сергей Лавров, соучастник преступления агрессии против Украины, уже не едет в Женеву, потому что его самолет не пропустили через закрытое для России небо Европы”, - добавил Кулеба.

Добавим

Швейцария ввела такие же санкции против России, как и Европейский союз, несмотря на свой нейтралитет.

Также послы стран ЕС сегодня днем обсудят и, скорее всего, примут решение по санкциям SWIFT в отношении России, а также рассмотрят большой пакет экономических санкций в отношении Беларуси.