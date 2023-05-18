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Міненерго закликало китайську делегацію "жорстко відреагувати" на окупацію ЗАЕС

Міненерго закликало китайську делегацію "жорстко відреагувати" на окупацію ЗАЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Міністр енергетики України Герман Галущенко під час бріфінгу для китайської урядової делегації закликав міжнародну спільноту "жорстко відреагувати на факти ядерного тероризму, які вчиняє росія", пише УНН з посиланням на Міненерго в Telegram.

Деталі

В Офісі Президента України відбувся брифінг про поточну безпекову ситуацію в країні для китайської урядової делегації на чолі зі спеціальним представником уряду КНР у справах Євразії Лі Хуеєм. 

Очільник Міненерго Герман Галущенко акцентував, на ризиках, що виникли у зв'язку із захопленням росією Запорізької АЕС. Міністр зазначив, що своїми діями росіяни порушили всі сім ключових принципів ядерної безпеки, а також продовжують утримувати в заручниках персонал станції, застосовуючи психологічний і фізичний тиск.

Цитата

«Кожна хвилина перебування на станції російських військових і техніки – це прямі ризики для ядерної і радіаційної безпеки всього континенту. Ми закликаємо міжнародну спільноту жорстко відреагувати на факти ядерного тероризму, які вчиняє росія. Для забезпечення ядерної і радіаційної безпеки континенту ЗАЕС має бути деокупована, демілітаризована і повернена під повне керівництво українського оператора, який забезпечить безпечну експлуатацію об’єкта», - зазначив міністр.

Доповнення

За словами керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, Україна, захищаючись від агресора, який здійснив неспровоковане вторгнення на нашу територію, діє виключно в межах норм міжнародного права та Статуту ООН. Держава прагне встановлення стійкого та справедливого миру, відновлення своєї територіальної цілісності, як це передбачає українська формула миру.

Як раніше повідомляв УНН, голова ООН зі спостереження за ядерною безпекою Рафаель Гроссі планує подати угоду з росією та Україною про захист Запорізької АЕС у Раді Безпеки ООН цього місяця, що вказує на те, що угода близька, повідомили Reuters чотири дипломати, які однак висловили сумніви щодо життєздатності цього плану захисту ЗАЕС, враховуючи обмежені кошти, доступні для поліції та забезпечення його дотримання.

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