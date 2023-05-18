Минэнерго призвало китайскую делегацию "жестко отреагировать" на оккупацию ЗАЭС

Детали

В Офисе Президента Украины состоялся брифинг о текущей ситуации с безопасностью в стране для китайской правительственной делегации во главе со специальным представителем правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэем.

Глава Минэнерго Герман Галущенко акцентировал, на рисках, возникших в связи с захватом россией Запорожской АЭС. Министр отметил, что своими действиями россияне нарушили все семь ключевых принципов ядерной безопасности, а также продолжают удерживать в заложниках персонал станции, применяя психологическое и физическое давление.

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«Каждая минута пребывания на станции российских военных и техники – это прямые риски для ядерной и радиационной безопасности всего континента. Мы призываем международное сообщество жестко отреагировать на факты ядерного терроризма, которые совершает россия. Для обеспечения ядерной и радиационной безопасности континента ЗАЭС должна быть деоккупирована, демилитаризована и возвращена под полное руководство украинского оператора, который обеспечит безопасную эксплуатацию объекта», - отметил министр.

Дополнение

По словам руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, Украина, защищаясь от агрессора, который совершил неспровоцированное вторжение на нашу территорию, действует исключительно в рамках норм международного права и Устава ООН. Государство стремится к установлению устойчивого и справедливого мира, восстановлению своей территориальной целостности, как это предусматривает украинская формула мира.

Как ранее сообщал УНН, глава ООН по наблюдению за ядерной безопасностью Рафаэль Гросси планирует подать соглашение с россией и Украиной о защите Запорожской АЭС в Совете Безопасности ООН в этом месяце, что указывает на то, что соглашение близко, сообщили Reuters четыре дипломата, которые однако выразили сомнения относительно жизнеспособности этого плана защиты ЗАЭС, учитывая ограниченные средства, доступные для полиции и обеспечения его соблюдения.

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