Минэнерго призвало китайскую делегацию "жестко отреагировать" на оккупацию ЗАЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Министр энергетики Украины Герман Галущенко во время брифинга для китайской правительственной делегации призвал международное сообщество "жестко отреагировать на факты ядерного терроризма, которые совершает россия", пишет УНН со ссылкой на Минэнерго в Telegram.
Детали
В Офисе Президента Украины состоялся брифинг о текущей ситуации с безопасностью в стране для китайской правительственной делегации во главе со специальным представителем правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэем.
Глава Минэнерго Герман Галущенко акцентировал, на рисках, возникших в связи с захватом россией Запорожской АЭС. Министр отметил, что своими действиями россияне нарушили все семь ключевых принципов ядерной безопасности, а также продолжают удерживать в заложниках персонал станции, применяя психологическое и физическое давление.
Цитата
«Каждая минута пребывания на станции российских военных и техники – это прямые риски для ядерной и радиационной безопасности всего континента. Мы призываем международное сообщество жестко отреагировать на факты ядерного терроризма, которые совершает россия. Для обеспечения ядерной и радиационной безопасности континента ЗАЭС должна быть деоккупирована, демилитаризована и возвращена под полное руководство украинского оператора, который обеспечит безопасную эксплуатацию объекта», - отметил министр.
Дополнение
По словам руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, Украина, защищаясь от агрессора, который совершил неспровоцированное вторжение на нашу территорию, действует исключительно в рамках норм международного права и Устава ООН. Государство стремится к установлению устойчивого и справедливого мира, восстановлению своей территориальной целостности, как это предусматривает украинская формула мира.
Как ранее сообщал УНН, глава ООН по наблюдению за ядерной безопасностью Рафаэль Гросси планирует подать соглашение с россией и Украиной о защите Запорожской АЭС в Совете Безопасности ООН в этом месяце, что указывает на то, что соглашение близко, сообщили Reuters четыре дипломата, которые однако выразили сомнения относительно жизнеспособности этого плана защиты ЗАЭС, учитывая ограниченные средства, доступные для полиции и обеспечения его соблюдения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посланник Китая встретился с Зеленским во время европейского турне