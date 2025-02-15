Міндовкілля про ситуацію на ЧАЕС після російського удару: виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено

Виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено після влучання російського дрона в захисну оболонку арки конфайнменту на ЧАЕС, повідомили у Міндовкілля у коментарі про ситуацію в Чорнобильській зоні відчуження, пише УНН.

Деталі

"Радіаційна ситуація перебуває під контролем. Виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено. Наразі загроз для населення немає. Всі технологічні системи та системи важливі для безпеки працюють у штатному режимі", - повідомили у Міндовкілля.

Як зазначила голова Міндовкілля Світлана Гринчук, "радіаційний фон у Зоні відчуження у нормі та контролюється за допомогою автоматизованої системи моніторингу в безперервному режимі на 39 пунктах".

Як вказано, дані радіаційного фону по всій країні можна перевірити на офіційному ресурсі Міндовкілля "Екозагроза" або через платформу SaveDnipro сайт SaveEcoBot.

Нагадаємо

14 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС.

Рятувальники продовжують гасіння загоряння заповнювача зовнішньої обшивки конфайнменту на території Чорнобильської атомної станції.