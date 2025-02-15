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15 березня, 19:03 • 120253 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181198 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145833 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137691 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116746 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107578 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102913 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Міндовкілля про ситуацію на ЧАЕС після російського удару: виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено

Міндовкілля про ситуацію на ЧАЕС після російського удару: виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено

Київ • УНН

 • 26597 перегляди

Після влучання російського дрона в захисну оболонку арки конфайнменту на ЧАЕС радіаційний фон залишається в нормі. Міндовкілля повідомляє про відсутність загроз для населення та штатну роботу всіх систем.

Виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено після влучання російського дрона в захисну оболонку арки конфайнменту на ЧАЕС, повідомили у Міндовкілля у коментарі про ситуацію в Чорнобильській зоні відчуження, пише УНН.

Деталі

"Радіаційна ситуація перебуває під контролем. Виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено. Наразі загроз для населення немає. Всі технологічні системи та системи важливі для безпеки працюють у штатному режимі", - повідомили у Міндовкілля.

Як зазначила голова Міндовкілля Світлана Гринчук, "радіаційний фон у Зоні відчуження у нормі та контролюється за допомогою автоматизованої системи моніторингу в безперервному режимі на 39 пунктах".

Як вказано, дані радіаційного фону по всій країні можна перевірити на офіційному ресурсі Міндовкілля "Екозагроза" або через платформу SaveDnipro сайт SaveEcoBot.

Нагадаємо

14 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС.

Рятувальники продовжують гасіння загоряння заповнювача зовнішньої обшивки конфайнменту на території Чорнобильської атомної станції.  

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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