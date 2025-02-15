Минсреды о ситуации на ЧАЭС после российского удара: выхода радиоактивных продуктов за установленные пределы не обнаружено

Выхода радиоактивных продуктов за установленные пределы не обнаружено после попадания российского дрона в защитную оболочку арки конфайнмента на ЧАЭС, сообщили в Минсреды в комментарии о ситуации в Чернобыльской зоне отчуждения, пишет УНН.

Детали

"Радиационная ситуация находится под контролем. Выход радиоактивных продуктов за установленные пределы не обнаружено. Сейчас угроз для населения нет. Все технологические системы и системы важные для безопасности работают в штатном режиме", - сообщили в Минсреды.

Как отметила глава Минсреды Светлана Гринчук, "радиационный фон в Зоне отчуждения в норме и контролируется с помощью автоматизированной системы мониторинга в непрерывном режиме на 39 пунктах".

Как указано, данные радиационного фона по всей стране можно проверить на официальном ресурсе Минприроды "Экоугроза" или через платформу SaveDnipro сайт SaveEcoBot.

Напомним

14 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что российский ударный дрон с фугасной частью попал в защитное укрытие на ЧАЭС.

Спасатели продолжают тушение возгорания заполнителя внешней обшивки конфайнмента на территории Чернобыльской атомной станции.