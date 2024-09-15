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Міндовкілля : якість води у місцях водозаборів Києва та Броварів відповідає нормі

Міндовкілля : якість води у місцях водозаборів Києва та Броварів відповідає нормі

Київ • УНН

 • 23364 перегляди

Міндовкілля повідомляє, що якість води у Десні біля водозаборів Києва та Броварів відповідає нормі. Забруднення, що рухається річкою, менш концентроване, ніж було на початку у Сеймі на Чернігівщині.

Якість води у річці Десна у місцях водозаборів Києва та Броварів перебуває в межах норми, ризики для здійснення водозабору відсутні, якість води в річці Сейм на території Чернігівської області покращується. Про це повідомляє Міндовкілля, пише УНН.

15 вересня 2024 року на річці Десна в межах Київщини якість води у місцях водозаборів м. Києва та м. Бровари перебуває у межах норми. Ризики для здійснення водозабору відсутні. Перевищень за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено. Загибелі риби не виявлено, показники розчиненого кисню у межах норми, фіксується потемніння води. По азоту амонійному, нітритах та хлоридах перевищень не зафіксовано,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

У Міндовкілля зазначили, що забруднення, яке рухається Десною, менш концентроване, ніж було на початку у річці Сейм та у точках відбору води на Чернігівщині.

За даними Київводоканалу та Київського міського центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, у відібраних пробах питної води на ранок 15 вересня в контрольних точках централізованого водопостачання м.Києва перевищення не виявлено, - резюмували у Міндовкіллі.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН, забруднення води в Десні рухається до Києва, але через розбавлення концентрація менша. Київводоканал готовий очищати воду, загроз для питного водопостачання киян наразі немає.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

КиївЗдоров'я

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