Міндовкілля : якість води у місцях водозаборів Києва та Броварів відповідає нормі

Якість води у річці Десна у місцях водозаборів Києва та Броварів перебуває в межах норми, ризики для здійснення водозабору відсутні, якість води в річці Сейм на території Чернігівської області покращується. Про це повідомляє Міндовкілля, пише УНН.



15 вересня 2024 року на річці Десна в межах Київщини якість води у місцях водозаборів м. Києва та м. Бровари перебуває у межах норми. Ризики для здійснення водозабору відсутні. Перевищень за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено. Загибелі риби не виявлено, показники розчиненого кисню у межах норми, фіксується потемніння води. По азоту амонійному, нітритах та хлоридах перевищень не зафіксовано,