Минприроды: качество воды в местах водозаборов Киева и Броваров соответствует норме

Качество воды в реке Десна в местах водозаборов Киева и Броваров находится в пределах нормы, риски для осуществления водозабора отсутствуют, качество воды в реке Сейм на территории Черниговской области улучшается. Об этом сообщает Минприроды, пишет УНН.



15 сентября 2024 года на реке Десна в пределах Киевщины качество воды в местах водозаборов г. Киева и г. Бровары находится в пределах нормы. Риски для осуществления водозабора отсутствуют. Превышений по содержанию пестицидов, полиароматических углеводородов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено. Гибели рыбы не обнаружено, показатели растворенного кислорода в пределах нормы, фиксируется потемнение воды. По азоту аммонийному, нитритам и хлоридам превышений не зафиксировано, - говорится в сообщении.

Детали

В Минприроды отметили, что загрязнение, которое движется по Десне, менее концентрированное, чем было в начале в реке Сейм и в точках отбора воды на Черниговщине.

По данным Киевводоканала и Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, в отобранных пробах питьевой воды на утро 15 сентября в контрольных точках централизованного водоснабжения г. Киева превышение не обнаружено, - резюмировали в Миндовкилле.

Напомним

Как ранее писал УНН, загрязнение воды в Десне движется в Киев, но из-за разбавления концентрация меньше. Киевводоканал готов очищать воду, угроз для питьевого водоснабжения киевлян пока нет.