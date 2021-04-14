Мільйони доларів, сотні тисяч євро та шекелі: суд арештував майно, яке вилучили під час обшуку у брата голови ОАСК

Цитата

“У середу, 14 квітня, слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурорами САП, та наклав арешт на все майно, вилучене 06 квітня 2021 року під час обшуку приміщення, де знаходилися працівник Служби зовнішньої розвідки України та адвокат”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що серед арештованого майна, зокрема, антикваріат, документи на майно та великі обсяги готівки в іноземній валюті: понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів.

Доповнення

Раніше ВАКС ухвалив рішення про арешт майна Юрія Зонтова — брата голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

НАБУ і САП повідомили, що двоє адвокатів за 100 тис. доларів США обіцяли “вирішити” питання з винесенням рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді Києва. Їх було викрито 6 квітня 2021 року.

Чоловіків затримали. Одним з затриманих виявився рідний брат голови ОАСК Павла Вовка — Юрій.

Раніше стало відомо, що брата голови ОАСК Юрія Зонтова, погорілого на хабарі у 100 тис. дол, відсторонили від роботи в Службі зовнішньої розвідки, де він працював на посаді заступника начальника управління.