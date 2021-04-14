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Миллионы долларов, сотни тысяч евро и шекели: суд арестовал имущество, которое изъяли при обыске у брата председателя ОАСК

Миллионы долларов, сотни тысяч евро и шекели: суд арестовал имущество, которое изъяли при обыске у брата председателя ОАСК

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд арестовал имущество, которое изъяли во время обыска помещения по делу брата председателя ОАСК Павла Вовка - Юрия и его сообщника, которых подозревают в получении неправомерной выгоды в размере 100 тыс долларов США для судьи за принятие судебного решения. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Цитата

“В среду, 14 апреля, следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурорами САП, и наложил арест на все имущество, изъятое 6 апреля 2021 во время обыска помещения, где находились работник Службы внешней разведки Украины и адвокат”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что среди арестованного имущества, в частности, антиквариат, документы на имущество и большие объемы наличности в иностранной валюте: более 3 700 000 долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей.

Дополнение

Ранее ВАКС принял решение о арест имущества Юрия зонтов — брата председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

НАБУ и САП сообщили, что двое адвокатов за 100 тыс. Долларов США обещали “решить” вопрос с вынесением решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева. Их разоблачили 6 апреля 2021.

Мужчин задержали. Одним из задержанных оказался родной брат председателя ОАСК Павла Вовка — Юрий.

Ранее стало известно, что брата председателя ОАСК Юрия зонтов, погоревшего на взятке в 100 тыс., Отстранили от работы в Службе внешней разведки, где он работал в должности заместителя начальника управления.

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