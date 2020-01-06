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Милованов пояснив, за яких умов курс гривні буде зміцнюватись

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Очільник міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов пояснив динаміку та зробив прогноз щодо зміцнення курсу гривні у цьому році. Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

На його думку, курс гривні, “скоріш за все”, буде зміцнюватись, “але все залежить від розвитку економіки і ситуації на світових ринках”.

“Курс — це відносна ціна української економіки до світової. Коли ця ціна змінюється через зміну або у світі або в Україні, то має змінюватись і курс. Національний банк може вплинути на таку зміну тимчасово, трохи притримати курс або згладити коливання. Але жодний центральний банк, навіть в розвинених країнах, не має достатньо сили опиратись серйозним змінам курсу”, — написав Милованов.

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Він зазначив, що при будь-якій зміні курсу будуть ті, хто виграють, і ті, хто програють. І це, за його словами, нормально.

“Коли курс долара падає, страждають експортери та бюджет. А виграють споживачі. Експортери отримують менше гривень за продану продукцію, а їхні витрати в гривні залишаються такими самим. Бюджет страждає тому, що ПДВ та інші податки на імпорт зменшуються в гривневому еквіваленті. Споживачі виграють тому, що зростання цін (інфляція) уповільнюється. Особливо на імпортні товари. І навпаки, коли курс долара зростає, страждають споживачі, а експортери та бюджет виграють”, — пояснив міністр.

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У свою чергу, очільник Мінекономрозвитку заявив, що фіксація курсу неможливо. “Україна намагалась тримати фіксований курс і це призвело до швидкої девальвації, наприклад в 1998, 2008 чи 2014 роках”, — зазначив він.

Нагадаємо, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, підбиваючи підсумки року, відзначив, що на його думку Нацбанк вів занадто жорстку монетарну політику — висока ставка та малий обсяг викупу долару.

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