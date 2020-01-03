Милованов повідомив про ріст цін на нафту через вбивство іранського генерала
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Ціни на нафту зросли на 2-4% через ліквідацію США іранського генерала. Про це на своїй сторінці в Facebook написав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає УНН.
"Сьогодні вночі США ударом з повітря в Багдаді вбили важливого іранського генерала. Азійські ринки цінних паперів зреагували падінням, а ціни на нафту зросли на 2-4%", - написав Тимофій Милованов.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що командувач спецслужбами "Аль-Кудс" іранського КВІР Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті 3 січня ракетним ударом в районі аеропорту Багдада.
Пізніше Пентагон офіційно підтвердив загибель лідера "Аль-Кудс" іранського генерала Касема Сулеймані в результаті ракетного удару США.
У свою чергу секретар Ради політичної доцільності Ірану Мохсен Резаї в п'ятницю поклявся "рішучою помстою Америці" за вбивство Касема Сулеймані, глави елітного загону "Аль-Кудс" в Багдаді.
Як повідомляв УНН, духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї оголосив триденну загальнонаціональну жалобу після вбивства в Іраку іранського генерала Касема Сулеймані.